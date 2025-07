Reisender masturbiert in Regionalbahn

Zu einer exhibitionistischen Handlung soll es am Samstagnachmittag gegen 17:40 Uhr im RB 25022, Fahrtstrecke Mainz nach Koblenz, Höhe Kaub, gekommen sein.





Laut Aussage einer Reisenden habe ein ihr unbekannter Mann sein Glied aus der Hose genommen und masturbiert.

Beim Halt im Bahnhof Kaub verließen beide unabhängig voneinander den Zug.



Der Tatverdächtige soll ca. 40 Jahre alt sein. Er hat eine dunkle Hautfarbe, trug ein geringeltes T-Shirt in den Farben grün/grau/weiß und hatte einen blauen Verband am Arm. Zudem führte er ein Fahrrad der Marke Focus mit sich.



Reisende, insbesondere die bisher unbekannte Geschädigte, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678 -0 zu melden.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell