Schulferien in Hamburg und Frühlingsfeste sorgen für mehr Verkehr. Richtung Nord- und Ostsee wird's voller. Wo ACE und ADAC Staus und Engpässe in Deutschland, Österreich und der Schweiz erwarten.

Berlin/München (dpa/tmn) – Nach dem langen, auf den Straßen zuweilen quirligen ersten Maiwochenende dürfte das kommende (8. bis 10. Mai) in der Regel entspannter ablaufen. Allerdings gibt es Ausnahmen: Die Routen Richtung Nord- und Ostsee füllen sich voraussichtlich stärker, weil in Hamburg Schulferien beginnen, so der Auto Club Europa (ACE). Daneben dürfte es vor allem bei schönem Frühlingswetter viel Ausflugsverkehr rund um die Naherholungsgebiete geben.

Am Freitag ist ab dem frühen Mittag mit mehr Verkehr durch Feierabend- und Wochenendpendlerverkehr zu rechnen. Das macht sich vor allem rund um die Ballungsräume bemerkbar, speziell im Norden rund um Hamburg und auf den Routen zu den Küsten.

Am Samstag erwarten der ACE und der ADAC ein leicht bis moderat erhöhtes und spürbares Reiseverkehrsaufkommen. Am ehesten dürfte es im Bereich von Baustellen oder wegen Pannen und Unfällen Probleme geben.

Tagesausflügler und regionale Feste sorgen für mehr Verkehr

Am Sonntag könnten sich dann viele Tagesausflügler auf den Weg in die Naherholungsgebiete machen. Auch Familienbesuche stehen bei vielen auf dem Programm, denn der 10. Mai ist Muttertag. Ab dem späten Nachmittag füllen sich voraussichtlich die entsprechenden Rückreiserouten, es wird aber nur mit vereinzelten Verzögerungen gerechnet.

Zudem sorgen regionale Feste in und um verschiedene Metropolen für volle Straßen. So laufen etwa der Hafengeburtstag in Hamburg, der Cannstatter Wasen in Stuttgart und das Münchner Frühlingsfest.

Der ACE und der ADAC erwarten auf folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg A 3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt und Linz – Passau A 4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe und Chemnitz – Dresden – Görlitz A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt/Main – Karlsruhe – Basel A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel und Ulm – Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – München – Salzburg A 9 Berlin – Halle/Leipzig A 10 Berliner Ring A 45 Dortmund – Hagen – Gießen A 59 Düsseldorf – Köln – Bonn A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach A 81 Heilbronn – Stuttgart A 93 Kiefersfelden – Rosenheim A 96 München – Lindau A 99 Autobahnring München

Für wichtige Transitstrecken in Österreich erwarten die Verkehrsclubs eine angespannte Lage, Staus sind einzuplanen. Unter anderem gilt das für die Tauern- (A 10) und die Inntal-Autobahn (A 12).

Am Freitag und Samstag liegt der Schwerpunkt eher in südlicher Richtung. Am Samstagnachmittag und Sonntag füllen sich die Routen verstärkt gen Norden. Zudem dürften sich am Sonntag viele Ausflügler auf den Weg machen.

Probleme drohen weiterhin auf wichtigen Autobahnen durch Baustellen. Das gilt etwa für die Brennerautobahn (A 13) aufgrund der Generalsanierung der Luegbrücke. Daher kann es gerade zu Stoßzeiten immer wieder zu Verzögerungen und Staus kommen. Zudem steht laut ADAC vom 4. bis 9. Mai tagsüber in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Insbesondere zu verkehrsstarken Zeiten seien Staus wahrscheinlich. Der ADAC stellt online weitere Informationen bereit.

Auch auf dem nicht mehr grundsätzlich gesperrten Reschenpass (B 180) ist weiterhin mit Behinderungen zu rechnen.

Wartezeiten an den Grenzen sind weiter möglich

Wegen der stichprobenhaften Einreisekontrollen an der deutschen Grenze kann es speziell an den Übergängen von Österreich – Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) – zu Wartezeiten kommen.

Die aktuellen Reisezeiten in Echtzeit lassen sich für viele wichtige Transitkorridore des österreichischen Autobahnnetzes in nördlicher und südlicher Richtung auf der Website der Asfinag ansehen.

In der Schweiz geht es meist reibungslos

In der Schweiz rechnet der ACE mit Ausnahme des Berufsverkehrs am Freitag mit einem moderaten Verkehrsaufkommen, auch auf der Gotthardroute (A 2). Vor dem Tunnel bleiben die Wartezeiten «in der Regel kurz und beschränken sich auf die Stoßzeiten», also den Freitagnachmittag (Süden) und den Sonntagnachmittag (Norden).

Der ADAC zählt neben der Gotthardroute noch folgende Strecken «zu den staugefährdeten Routen»:

A 1 Bern – Zürich – St. Margrethen

A 3 Basel – Zürich – Chur

ASFINAG-Reisezeiten

ADAC-Infos zur Sanierung der Lueg-Brücke auf der Brennerautobahn

ADAC-Infos zur Situation auf der Reschenpass-Route