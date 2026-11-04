Detroits Footballprofi Jack Campbell bleibt gegen die Vikings bewegungslos auf dem Feld liegen und muss ins Krankenhaus. Von dort schickt der 26-Jährige eine Botschaft.

Detroit (dpa) – NFL-Profi Jack Campbell von den Detroit Lions hat sich nach dem Schreckmoment am Wochenende aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. «Ich bin unglaublich ermutigt von den Fortschritten, die ich in so kurzer Zeit gemacht habe. Ich kann meinen Unterkörper wieder vollständig bewegen und mache auch bei der Beweglichkeit meines Oberkörpers weiterhin Fortschritte», sagte der 26 Jahre alte Teamkollege von Amon-Ra St. Brown laut einer Mitteilung seiner Mannschaft. Campbell war gegen die Minnesota Vikings nach einem Zusammenstoß regungslos auf dem Platz liegen geblieben.

«Ich weiß, dass noch Arbeit vor mir liegt, aber ich bin weiterhin sehr optimistisch. Ich nehme mir einen Tag nach dem anderen vor, bleibe positiv und konzentriere mich darauf, wieder gesund zu werden», sagte der Verteidiger. «Das sind gute Nachrichten, das sind positive Nachrichten», sagte Lions-Trainer Dan Campbell kurz nach Veröffentlichung der Mitteilung auf einer Pressekonferenz. «Wir sind dankbar dafür.»

Eine genaue Diagnose und Informationen über Jack Campbells Zustand, die über seine eigenen Worte hinaus gehen, gibt es weiter nicht. Er war beim Tackling mit dem Kopf gegen einen Kontrahenten geprallt und musste auf dem Spielfeld untersucht werden. Anschließend wurde er unter Applaus auf eine Trage gehoben, mit einem Wagen vom Feld gefahren und kam ins Krankenhaus.

Quarterback Goff: «Definitiv beängstigend»

«Was Jack passiert ist, war definitiv beängstigend», hatte Lions-Quarterback Jared Goff nach dem Spiel gesagt. «Das holt einen für einen Moment zurück in die Realität – dass er Ehemann und Vater ist.» Solche Situationen seien immer auch etwas surreal. «So etwas passiert, dann pfeift der Schiedsrichter – und schon geht es weiter», sagte Goff. Spieler beider Teams knieten auf dem Feld nieder und beteten für Campbell, als dieser versorgt wurde.

Der für das Team sehr wichtige Profi bedankte sich für die Anteilnahme und Unterstützung. «Das bedeutet uns mehr, als Worte ausdrücken können», sagte Campbell.