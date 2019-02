Wie erstarrt wirken zarte Daunenfedern in ihrem schwerelosem Flug, kostbare Metallgarne und Gewebe changieren betörend in unterschiedlichsten Farben auch durch brillant ausgeklügelte Beleuchtung – die allesamt einzigartigen Acrylplatten der Kripper Firma Acrylic Couture finden sich mittlerweile weltweit. Auf Messen sorgen die von Designern für ihre Unikate verwendeten Produkte aus dem Kripper Acryl für Aufsehen – aber nicht nur dort.

Etwa in den Lobbys oder Spa- und Wellnessbereichen von Nobelhotels in Europa oder Japan sowie in Thermen, als Schaufenster einer Juwelierkette in den USA, als elegante Schiebetüren, Wandverkleidungen, Küchenblocks oder ...