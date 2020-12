Remagen

Sie war genau 325 Meter lang und kam in den letzten Kriegstagen 1945 ungewollt zu ungeahnter Berühmtheit: die Brücke von Remagen. Am 7. März 1945, vor 75 Jahren, nahmen amerikanische Truppen das Bauwerk über den Rhein ein. Von langer Hand geplant war das nicht, eher Zufall, trotzdem war es ein entscheidender Schritt in Richtung Kriegsende. Längst wurde in der Nachkriegszeit jede Minute der Verteidigung der Ludendorff-Brücke aus deutscher Sicht in Schrift und Bild festgehalten. Doch wie sah es auf der amerikanischen Seite aus, und wie kam es überhaupt zu diesem Handstreich?