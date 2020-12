Ahrweiler

Sie waren 15 und 16 Jahre alt und fühlten sich plötzlich in ihren Uniformen wie richtige Soldaten, wie deutsche Männer. Sie wurden in einem längst verlorenen Krieg von einem verbrecherischen Regime verheizt und als Kindersoldaten missbraucht. Jung – dem „Heldentod“ ganz nah. So nennt Hasso Pacyna seine dokumentarische Arbeit über die Kindersoldaten, die 1944 und 1945 an den deutschen Flakgeschützen Dienst taten, vielfach verwundet und oft tödlich verletzt wurden. „Ich habe das Wort Heldentod ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt“, erklärt der gebürtige Berliner, der seit Jahren in Ahrweiler zu Hause ist.