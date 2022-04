Zahlreiche Helfer befreien die Natur von Unrat

Die Rheinhessenhalle war der Startpunkt einer umfangreichen Groß-Reinemachen-Aktion: Der Dreck in der Gemarkung um Hackenheim muss weg, so das Ziel, das sich die FWG Hackenheim für ihren Ort vorgenommen hatte.

Um 10 Uhr traf sich das Helferinnen- und Helferteam der FWG Hackenheime, bestehend aus Vorstandsmitgliedern und deren Angehörigen. Die FWG stattete alle mit Müllsammeltüten und Handschuhen aus und los ging es. Begleitet wurde die Gruppe von einem Kleintraktor, auf dessen Anhänger der eingesammelte Müll sortiert und später entsorgt werden konnte. Drei Autoreifen und eine Wellethernit-Dachplatte waren die größten Funde, daneben wurden jede Menge Masken, Kunststoffmüll, von Trinkbechern bis zu zerfetzten und ganzen Plastiktüten und ungewöhnlich viele Glasflaschen, sowie ein Geldbeutel mit Papieren, der nun wieder der Eigentümerin übergeben wird, eingesammelt.

Helmut Jäckels, Erster Vorsitzender der FWG Hackenheim, freute sich über die rege Teilnahme am „Dreck weg Tag“ und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Säuberungsaktion war eine gute Sache. Die Hackenheimer Umgebung ist jetzt um etliches sauberer als vorher. Der Dreck-Weg-Tag wird ab und an wiederholt werden, so ein Resümee am Ende der Aktion. Zum Abschluss gab es kleinen Umtrunk als Dankeschön für die Helferinnen und Helfer.