Wirtschaftsjunioren spenden 1200 Euro zu Gunsten der Obdachlosen in Bad Kreuznach

Er konnte einen Spendenscheck über 1200 Euro entgegennehmen, der von den Vorständen und der Vereinskasse der Wirtschaftsjunioren kam. Der regionale Verein von jungen und junggeblieben Unternehmern und Führungskräften ist froh, Hilfsbedürftige zu unterstützen, erklärt Dirk Steinert, Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Bad Kreuznach. „Für uns als Wirtschaftsjunioren bedeutet dies allerdings nicht nur Einsatz innerhalb der Weihnachtszeit, sondern die Leidenschaft, sich über das ganze Jahr hinweg zu engagieren“, betont er.

Die Spendensumme wird verwendet, um 30 Obdachlose zu bekochen und mit Essen zu verpflegen. Seit einiger Zeit kocht Rolf Lichtenberg in seiner Weingartenküche an der Pfingstwiese Essen für Wohnungslose. Da es immer an Geld fehlt kommt diese Spende zum richtigen Zeitpunkt. Lichtenberg versichert, dass er, solange er kann, immer für die Obdachlosen da sein wird. Zudem ruft er auf, auch in den nicht Wintermonaten an die Obdachlosen in Form von Spenden zu denken.