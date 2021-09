Westnetz: Mit viel Energie in die Berufsausbildung

Kürzlich war es wieder soweit: sieben Auszubildende der Westnetz starteten am Standort Idar-Oberstein ihre Ausbildung als Industriekaufleute und Elektroniker für Betriebstechnik. Trotz der veränderten Umstände aufgrund der Covid-19 Pandemie freuen sich Volker Lorenz, Ausbildungsleiter der Ausbildungsstätte Idar-Oberstein und Marion Nauheimer, Ausbildungsbeauftragte kaufmännische Ausbildung, die neuen Auszubildenden am Standort begrüßen zu können.

Auch Betriebsratsvorsitzender Sascha Murphy sichert den jungen Menschen zu, sie auf ihrem Weg in den nächsten Jahren zu begleiten. Thomas Johann, Leiter des Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück, begrüßte die neuen Mitarbeiter: „Wir sind stolz, dass wir jungen Menschen eine gute Perspektive für den Einstieg ins Berufsleben bieten können. Die Ausbildung bei Westnetz genießt einen hervorragenden Ruf. Wir haben sowohl im gewerblich-technischen, als auch im kaufmännischen Bereich eine Menge zu bieten. In den drei, beziehungsweise dreieinhalb, Jahren warten attraktive Lerninhalte und moderne Ausbildungsmethoden sowie interessante Zusatzangebote mit motivierten Mitarbeiterteams auf die Azubis.“

Neue Ausbildungsplätze für 2022 – Alle, die sich für die Ausbildung bei der Westnetz interessieren, können sich ab sofort und ausschließlich online für einen Ausbildungsplatz in 2022 bewerben. Über den Link https://bit.ly/Ausb_WN_IO gelangt man direkt zum neuen und benutzerfreundlich gestalteten Bewerbungsportal. Wer vorab in einen der Berufe reinschnuppern möchte, kann sich gerne per E-Mail unter ausbildung-io@westnetz.de für ein Praktikum bewerben. Bei Fragen rund um das Thema Ausbildung helfen Marion Nauheimer unter Telefon 06781/553 399 im kaufmännischen Bereich und Volker Lorenz unter Telefon 06781/553 336 im gewerblich-technischen Bereich gerne weiter. Aktuell bildet Westnetz am Standort Idar-Oberstein 25 junge Menschen aus.