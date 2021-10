Westenergie unterstützt Anschaffung der „Kinderfinder”-Aufkleber

Die Aufkleber wurden von Thomas Johann, Leiter des Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück bei Westnetz, an Norbert Jung und Stephan Haar, beide Kreisfeuerwehrverband Bad Kreuznach, im Zuge der Delegiertenversammlung übergeben. „Wir wollen damit einen wichtigen Beitrag zur Kinderrettung leisten. Gerade Kinder sind auf unseren Schutz angewiesen“, betonte Johann. Jung versprach: „Wir werden die Aufkleber unverzüglich an die Kinder aushändigen, die uns im Zuge der Brandschutzerziehung bei der Feuerwehr besuchen.“

Kinderfinder-Aufkleber sind im Brandfall ein wichtiger Helfer für die Einsatzkräfte der Feuerwehren. Gerade bei Feuer im Haushalt begeben sich Kinder oft, ohne es zu wissen, in besondere Gefahr. Sie können die Situation aus Angst vor Rauch und Flammen oft nicht richtig einschätzen. So verstecken sie sich zum Beispiel unter dem Bett, im Schrank oder hinter Gardinen. Ist der Einsatzort bereits stark verraucht, kann die Feuerwehr bei einem Rettungseinsatz nur schwer erkennen, in welchem Raum sich möglicherweise noch ein Kind aufhält. Der sogenannte Kinderfinder wurde speziell auf einer reflektierenden Folie erstellt, die auch im Brandfall leicht zu entdecken ist. Der Aufkleber sollte im unteren Drittel der Kinderzimmertüren angebracht werden damit aufsteigender Rauch nicht die Sicht auf den Kinderfinder nimmt. Die Rettungsmannschaft erhält so einen wichtigen Hinweis darauf wo sich eventuell noch Kinder aufhalten könnten und kann gegebenenfalls ihre Suchtaktik anpassen.