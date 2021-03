Weltgebetstag der Frauen – Vanuatu 2021 einmal anders

Der jährlich am ersten Freitag im März stattfindende Weltgebetstag der Frauen aller Konfessionen wird in mehr als 150 Ländern rund um den Globus gefeiert.

In diesem Jahr wurde er von Christinnen der Südseeinsel Vanuatu vorbereitet. Unter dem Motto „Worauf bauen wir? Wir säen Vielfalt“ setzen sie sich für Frauenrechte und Artenschutz im Klimawandel ein. Dieser im Leben der beiden Stromberger Kirchengemeinden so wertgeschätzte Tag konnte leider coronabedingt nicht in gewohnter Weise mit Gottesdienst und gemütlichem Beisammensein begangen werden. Andererseits zeigt aber gerade diese Krise, wie wichtig es ist die Weltgebetstagsidee zu erhalten, denn es gilt auch zukünftig: Informiert beten – betend handeln, Freude und Leid, Hoffnungen und Ängste mit den Frauen in aller Welt zu teilen. So freute sich die KFD Stromberg auch im Namen ihrer evangelischen Mitschwestern unter Beachtung aller Hygienevorschriften den WGT 2021 kontaktlos anbieten zu können.

In der ersten Märzwoche war in der Jakobuskirche eine thematisch gestaltete, der Südseeinsel nachempfundene Gebetsecke eingerichtet. Gottesdiensthefte luden zu persönlichem Gebet und Meditation bei Kerzenlicht und Weltgebetstagsmusik ein. Anschließend konnten es sich die Frauen zu Hause bei einer Tasse Kaffee und Gebäck gemütlich machen, dafür hatte die kfd Stromberg gesorgt mit einer Überraschungstüte, die überdies noch Blumensamen für den eigenen Garten enthielt, als kleinen Beitrag zum Insektenschutz.

Die Idee, den WGT 2021 in dieser Form zu feiern, wurde sehr positiv aufgenommen – alle, die sich beteiligten, waren begeistert. Überdies kam die großartige Geldspende von 200 Euro zur Unterstützung von WGT-Projekten weltweit zusammen.