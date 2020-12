Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 08:16 Uhr

Fürfeld

„Warm Up“ in Fürfeld sorgte für Fastnachtsstimmung

Der Knall und Fall Fürfeld veranstaltete kürzlich ein kleines „Warm Up“ in Fürfeld am Wiegehäusschen, um die Narren, die an der Haltestelle auf den Bus nach Bad Kreuznach warteten, in Stimmung zu bringen und auf die Straßenfastnacht einzustimmen.