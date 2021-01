Wagner + Kühner unterstützt Interplast Germany Sektion Bad Kreuznach

Die Spendenübergabe fand in der Kreuznacher Diakonie statt. Als Repräsentanten des Herstellers von Brillenfassungen waren Inhaber Klaus Kühner sowie René Landau für die Verkaufsleitung vor Ort. „Seit vielen Jahren spenden wir zu Weihnachten für einen wohltätigen Zweck an eine regional ansässige Hilfsorganisation. Wir freuen uns sehr, dass unsere Belegschaft auch in diesen für uns alle schwierigen Zeiten weiterhin an andere Menschen denkt“, so Klaus Kühner.

Dr. André Borsche ist Gründer von Interplast und seit 1995 Chefarzt für plastische Chirurgie am Diakonie-Krankenhaus Bad Kreuznach. Sein Fachwissen nutzt er auch, um Menschen in Entwicklungsländern zu helfen. Für seine ehrenamtlichen Einsätze mit Interplast wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.