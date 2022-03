Von 751 Einwohnern sind 500 Mitglied im VfL

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des VfL Sponheim standen die Verbandsehrungen durch die Sportverbände, die für die Jubiläumsveranstaltung zum 100-jährigen Bestehen des Vereins vorgesehen waren, die 2020 wegen der Coronapandemie nicht stattfinden konnte.

Zunächst überbrachte die zweite Kreisbeigeordnete Andrea Silvestri das Wappenschild des Landes Rheinland-Pfalz für den VfL Sponheim. Sportkreisvorsitzender Wolfgang Scheib vertrat den Sportbund Rheinland und den Turngau Nahetal und überbrachte die bronzene Verbandsnadel des Turnverbandes Mittelrhein an Marko Fuhr, sowie die bronzene Verbandsnadel des Sportbundes Rheinland an Josefine Schappert und Bernhard Haas und die silberne Verbandsnadel an Tamara Hettwer. Für den Südwestdeutschen Fußballballverband war der Kreisvorsitzende des Kreises Kreuznach am Start. Er ehrte mit der bronzenen Verbandsnadel Manfred Weyrich, mit der silbernen Verbandsnadel Martin Steeg und Rainer Weyrich, sowie mit der Verbandsnadel in Gold Herbert Hornberger und den Ehrenvorsitzenden des VfL Sponheim Steffen Hettwer.

Die Vereinsehrung mit der silbernen Vereinsnadel für 25-jährige Mitgliedschaft im VfL Sponheim wurden Madalena Hettwer, Zoltan Karascz, Joana Lörsch, Susanne Lörsch, Mario Lörsch, Timon Rheinländer, Hans-Peter Rüthel, Gustav Schappert, Lieselotte Schura und Martin Steeg zu teil. 50 Jahre Mitglied im Verein sind Heidrun Rheinländer, Jens Spachtholz und Herbert Walheim. Sie erhalten die goldene Vereinsnadel.

Rainer Weyrich gab einen Einblick in die zahlreichen Vereinsaktivitäten im letzten Jahr und dankte allen, die sich für den Verein engagiert hatten. Trotz der Coronapandemie knackte die Zahl der Mitglieder die 500er Grenze, eine erstaunliche Zahl für eine Gemeinde mit 751 Einwohnern. Außer der in einer abgespeckten Form durchgeführten Kirmes konnten keine weiteren Vereinsveranstaltungen stattfinden. Trotz aller Widrigkeiten war es wirtschaftlich ein gutes Jahr. Das Restdarlehen konnte quasi getilgt und ab sofort können wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Die Teilneuwahlen ergaben, dass die beiden zur Wahl stehenden Geschäftsführer Herbert Hornberger und Rainer Weyrich in ihren Ämtern bestätigt wurden. Neuer Abteilungsleiter Jugendfußball ist Matthias Butz. Leider blieben alle drei Beisitzerpositionen unbesetzt. In der Zukunft soll der in der Abteilung Fußball eingeleitete Umbruch mit einer Verjüngung auch für den Vorstand forciert werden. Als weiteres größeres Projekt steht eine kostenintensive Dachsanierung des Sportheims an.