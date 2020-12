VHS-Kurs verhalf zur Berufsreife – OB gratulierte den Absolventen

Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 13:23 Uhr

„Sie können stolz sein auf das, was Sie geleistet haben“, gratulierte Oberbürgermeisterin (OB) Dr. Heike Kaster-Meurer.

Sechs Absolventen nahmen kürzlich in der Mensa der Crucenia Realschule ihre Zeugnisse der Berufsreife in Empfang: Betül Dinc, Samira Heydari, Jennifer Huber, Zorica Martinov, Mirabel Njah Ndoti Elong und Tofik Hisamutdinov, es fehlte Immanuel Oehme. Ihre Leistung ist umso höher zu bewerten, da sie den VHS-Vorbereitungskurs unter erschwerten Corona-Bedingungen absolvieren mussten. Statt 292 gab es nur 234 Unterrichtsstunden mit einer Zwangspause von zwei Monaten.

Die Oberbürgermeisterin dankte auch der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, Jutta Allebrand, und den Dozenten Helmut Wolf (Mathematik), Martin Springorum (Deutsch), Wolfgang Stoodt (Sozialkunde) und Othmar Heim (Erdkunde und Geschichte). Die Crucenia Realschule Bad Kreuznach ist bei diesen Kursen eine langjährige und engagierte Partnerin der Volkshochschule Bad Kreuznach. Finanziert wird der Kurs zu großen Teilen vom Land Rheinland-Pfalz, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und die Stadt Bad Kreuznach.

Bei der Zeugnisübergabe ermunterte Jutta Allebrand die Absolventen diesen erfolgreichen Weg weiterzugehen und ihre Chance zu nutzen. Zwei Absolventen wollen nun auch den Realschulabschluss machen, Tofik Hisamutdinov hat sich für den Deutsch B2 Kurs angemeldet. Ein Großteil hat einen Migrationshintergrund, ist hier bereits berufstätig und strebt eine Ausbildung in Pflegeberufen an.

Der nächste VHS-Vorbereitungskurs beginnt am 2. November. Dazu gibt es einen Informationsabend am Montag, dem 21. September um 18 Uhr in der IGS Sophie-Sondhelm. Anmeldungen nimmt Angelika Jost (VHS-Geschäftsstelle) unter Telefon 800 743 oder E-Mail vhs@bad-kreuznach.de entgegen.