VG Rüdesheim verpflichtet und befördert Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner und ehrt langjährig tätige Aktive

Vieles ist im Jahr 2020 anders als sonst, und doch bleibt einiges beim Alten: Brände, Unfälle, Menschen oder Tiere in Notlagen bedürfen des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren.

Mehr als 190 Mal rückten die 600 aktiven Feuerwehrangehörigen der Verbandsgemeinde Rüdesheim bislang aus. Aus diesem Grund hatten Bürgermeister Markus Lüttger und Landrätin Bettina Dickes Kameraden der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Rüdesheim zu einem Empfang mit Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen in das Dienstleistungszentrum für Feuerwehr und Katastrophenschutz in Rüdesheim eingeladen.

Bürgermeister Markus Lüttger zeigte sich froh darüber, dass die Wehren trotz der Corona-Pandemie wertvolle Arbeit geleistet haben. Er dankte allen gerade bei den vielen Wald- und Flächenbränden in den vergangenen Wochen. Auch die Arbeit im Dienstleistungszentrum (DLZ) sei von unschätzbarem Wert bei der Entlastung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute. Er dankte allen Verantwortlichen für die Erarbeitung und Umsetzung der Konzepte, stellvertretend Wehrleiter Christian Vollmer und seinen Stellvertretern Rouven Ginz und Jörn Trautmann, aber auch allen Wehrführern mit ihren Teams. Er versprach, dass der Verbandsgemeinderat, die Verwaltung und er als Bürgermeister auch zukünftig nicht nachlassen werden, die Einheiten bestmöglich auszustatten.

Mit dem nötigen Abstand setzten Bürgermeister Markus Lüttger und Landrätin Bettina Dickes zusammen mit dem stellvertretenden Kreisfeuerwehrinspekteur Holger Schmidt und Wehrleiter Christian Vollmer und seinen Vertretern Rouven Ginz und Jörn Trautmann die getroffenen Personalentscheidungen um.

Für den aktiven Dienst in der Feuerwehr wurden verpflichtet: Katrin Beck, Niklas Eßlinger, Julian Euler und Jonas Schura (FW Burgsponheim), Viktoria Kunz, Gernot Peitz und Peter Stief (FW Gutenberg), Luis Blum, Sebastian Griesbach, Patrick Herzhauser und Max Zimmermann (FW Hargesheim-Roxheim), Benjamin Strubel (FW Hergenfeld), Jenny Burkart, Hamadou Garba und Michelle Wetzel (FW Oberhausen), Nico Marquis, Simon Steeg und Niklas Weber (FW Oberstreit), Matthias Baum, Moritz Baum, Kai-Sebastian Hofmann und Leon Repinski (FW Rüdesheim), Annett Falk (FW Schloßböckelheim), Marvin Lunkenheimer (FW Spabrücken), Otto Schappert (FW Sponheim) und Anna Rudolph (FW Wallhausen).

Zur Feuerwehrfrau und zum Feuerwehrmann wurden befördert: Gernot Peitz (FW Gutenberg), Sebastian Griesbach (FW Hargesheim-Roxheim), Jasmin Baumgärtner (FW Hergenfeld), Felix Sander (FW Spabrücken) und Julian Heil (FW Wallhausen).

Zum Oberfeuerwehrmann wurden befördert: Timo Joerg (FW Gutenberg), Damian Evans, Dennis Repinski und Florian Weiß (FW Rüdesheim), Niklas Eckes, Peter Hugot und Niklas Jaeckel (FW Wallhausen).

Zum Hauptfeuerwehrmann wurden befördert: Aaron Orben (FW Hargesheim-Roxheim), Kevin Adam, Niklas Köller und Luca Viehl (FW Rüdesheim).

Zur Löschmeisterin wurde befördert: Jasmin Wiemann (FW Gutenberg).

Zu Hauptlöschmeistern wurde befördert: Kai Fröhlich (FW Gutenberg), Lars Ackermann und Jürgen Schuster (FW Schloßböckelheim).

Zum Brandmeister wurde befördert: Tobias Gmeiner (FW Hargesheim-Roxheim).

Zum Oberbrandmeister wurde befördert: Andreas Weis (FW Spabrücken).

Verleihung des bronzenen Ehrenzeichens für 15-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr: Tobias Gmeiner und Alexander Griesbach (FW Hargesheim-Roxheim), Yasmin Mitz (FW Hergenfeld), Tim Schulz und André Weber (FW Rüdesheim) und Christian Jörg (Wallhausen).

Verleihung des silbernen Ehrenzeichens für 25-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr: Sven Hofmann (FW Burgsponheim), Stephanie Baum (FW Gutenberg), Andreas Ulrich (FW Hargesheim-Roxheim) und Lars Ackermann und Jürgen Schuster (FW Schloßböckelheim).

Verleihung des goldenen Ehrenzeichens für 35-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr: Roland Bicking, Ralf Buss und Michael Zimmermann (FW Hargesheim-Roxheim) und Jürgen Hoseus (FW Oberstreit).

Verleihung des silbernen Ehrenzeichens für besondere Verdienste in der Feuerwehr: Jens Stroh, Wehrführer FW Burgsponheim.