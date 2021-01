VfL Bad Kreuznach bietet Ferienspaß für alle Sport- und Hockeybegeisterten

Die Hockeyabteilung des VfL 1848 Bad Kreuznach plant soweit es die Corona-Pandemie hoffentlich zulässt, folgende Hockeycamps jeweils in den anstehenden Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien anzubieten.

Die Trainingswochen – mit Schwerpunkt Hockey – finden im Stadion Salinental auf dem neuen Kunstrasenplatz 1 beziehungsweise in der Halle (Weihnachtscamp) statt.

Osterferien: 29. März bis 1. April von 9 bis 14 Uhr (Feld), 7. bis 9. April von 9 bis 14 Uhr (Feld)

Pfingsten: 25. bis 28. Mai von 9 bis 14 Uhr (Feld)

Sommerferien: 19. bis 23. Juli von 9 bis 18 Uhr (Feld), 16. bis 20. August von 9 bis 18 Uhr (Feld)

Herbstferien: 11. bis 15. Oktober von 9.30 bis 14 Uhr (Feld), 18. Oktober bis 22. Oktober von 9.30 bis 14 Uhr (Feld, evtl. Halle)

Weihnachtsferien: 27. bis 30. Dezember von 9.30 bis 14 Uhr (Halle)

Die Kinder und Jugendlichen werden am Tag betreut und sportlich gefördert. Das Programm richtet sich an Jungen und Mädchen im Alter zwischen acht und 14 Jahren. Treffpunkt für die Feld-Veranstaltungen: am Kiosk Stadion Salinental, Eugen-Kramb Straße, Bad Kreuznach.

Das Motto lautet: „trainieren, Sport treiben, Freunde treffen und jede Menge Spaß haben.“ Qualifizierte Betreuer des VfL 1848 Bad Kreuznach, unter fachmännischer Leitung der beiden hauptamtlichen Trainer Stefan Chavdarov und Alexander Dehmer, sowie zahlreiche jugendliche Co.-Übungsleiter bieten leistungsgerechtes Hockeytraining, Keepertraining und jede Menge Abwechslung. Auch „schnuppern“ für Anfänger ist selbstverständlich möglich. Mitzubringen sind lediglich Turnschuhe und Sportkleidung. Hockeyschläger werden leihweise vom VfL zur Verfügung gestellt.

Bereits komplett ausgebucht ist eine attraktive Promotion Veranstaltung der Hockeyakademie im Stadion Salinental am Dienstag dem 6. April. Hier wird in der Zeit von 10 bis 16 Uhr individuelle Hockeytechnik und spezielles Torwarttraining für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren unter der Leitung qualifizierter DHB Nationalspieler angeboten.

Die Verantwortlichen um den Abteilungsvorsitzenden Hans-Wilhelm Hetzel mit seinem engagierten Team hoffen sehr, dass alle geplanten Veranstaltungen auch durchgeführt werden können. „Die Corona-Krise hält uns Amateursportler deutlich länger im Würgegriffals ursprünglich erwartet, wir blicken dennoch optimistisch in die Zukunft. Besonders die Kinder und Jugendlichen scharren mit den Hufen und freuen sich auf einen geregelten Sportbetrieb. Da kommen unsere Angebote genau richtig, wir hoffen daher auf zahlreiche Anmeldungen“.

Wer also Lust hat auf eine faszinierende Sportart mit viel Action, Spaß und Teamgeist ist beim VfL 1848 Bad Kreuznach genau richtig und kann sich bereits jetzt schon anmelden per E-Mail an hetzel.vfl@gmx.deoder Telefon 0171/175 06 12. Detaillierte Informationen findet man auf der Internetseite der VfL Hockeyabteilung www.vfl-badkreuznach-hockey.de.