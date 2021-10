VfL 1848 ehrt sportlichen Erfolge und Treue

Unter Einhaltung der Covid-19 Schutzmaßnahmen ehrte der VfL 1848 Bad Kreuznach kürzlich in der vereinseigenen Jahnhalle seine Mitglieder für ihre sportlichen Erfolge und Treue zum Verein.

Da die Veranstaltung in 2020 coronabedingt ausfiel, wurden dieses Jahr die Ehrungen für 2020 und 2021 zusammen vergeben. Zu den Ehrungen eingeladen waren die Sportler, Abteilungsleiter und ehrenamtlichen Gremienmitglieder. Schließlich ist es „nur ihrem Einsatz und Engagement zu verdanken, dass sich unsere Sportler so lange Zeit dem VfL 1848 verbunden fühlen und großartige Erfolge feiern können“, betonte Präsidentin Heike Bruckner in ihrer Begrüßungsrede. Insgesamt wurden 109 Ehrungen vergeben: Über 60 Mitglieder wurden für ihre Mitgliedschaft von 25 bis 70 Jahren geehrt, knapp 30 Mitglieder wurden aufgrund ihrer sportlichen Erfolge ausgezeichnet – neben RLP-Meisterschaften im Tennis und Hockey gab es auch internationale Erfolge zu feiern.

Mehr als zehn Mitglieder wurden für ihre fünf- bis 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Verein geehrt. Franz Jakob Lang wurde für sein jahrelanges Engagement im Verein zum Ehrenmitglied des VfL 1848 Bad Kreuznach ernannt. Neben seiner 38 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurde er bereits 2013 für sein ehrenamtliches Engagement im Judo mit der grünen Ehrennadel ausgezeichnet. Er unterstützte den VfL ferner durch Sponsoring-Aktivitäten und Handwerksarbeiten in den Liegenschaften des Vereins. Im Anschluss an die Ehrungen folgte der gesellige Teil des Abends.

Folgende Personen wurden mit Ehrungen ausgezeichnet:

Silberne Treuenadel – 25 Jahre

Dr. Arens, Christoph, Tischtennis

Herrmann, Eberhard, Weisse Fräck

Noll, Guenther, Aikido

Orzschig, Dieter, Weisse Fräck

Schowalter, Elke, Gymnastik

Goldene Treuenadel – 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft

Breckheimer, Rüdiger, BB, Tennis

Pfeifer, Thekla, Gymnastik, Walking

Rehbein, Heike, Schwimmen

Treueurkunde – 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft

Drosse, Dieter, WF, TT

Heusinger, Friedrich, Leichtathletik

Ritter, Stefan, Basketball

Treueurkunde – 65 Jahre Vereinsmitgliedschaft

Menzel, Reinhard

Neuhäusel, Manfred, Leichtathletik

Schaefer, Manfred, Basketball

Treueurkunde – 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft

Bechtoldt, Ludwig, Tischtennis

Foerster, Michael, Kanu, WF

Gottwald, Gernot, Hockey

Knickmann, Horst, Hockey

Schroegel, Horst, Hockey

Walter, Karltheo, Leichtathletik

Wupperfeld, Erna, Schwimmen

Bronzene Leistungsnadel

Arndt, Amina, Tennis

Bäder, Luisa, Hockey

Becker, Sophia, Hockey

Bollert, Ava, Hockey

Butter, Julia-Michelle, Hockey

Dreyse, Kerstin, Hockey

Ferretti, Clara, Hockey

Fluhr, Johanna, Hockey

Frohn, Eleni, Hockey

Kaul, Frieda, Hockey

Keber, Nele, Hockey

Lauderbach, Marco, Tennis

Liepe, Hanna, Hockey

Müller, Geraldine, Hockey

Neuhäuser, Mia, Hockey

Sieber, Finja, Hockey

Wand, Sina, Hockey

Wawrok, Lara, Hockey

Wöhrle, Anna, Hockey

Wolf, Milena, Hockey

Zahn, Lara, Hockey

Goldene Leistungsnadel

Fischer, Marie, Hockey

Grüne Ehrennadel – fünf Jahre Vereinstätigkeit

Matheis, Sebastian, Weisse Fräck

Silberne Ehrennadel – zehn Jahre Vereinstätigkeit

Ackermann, Thorsten, Hockey

Boos, Daniela, Weisse Fräck

Budde, Clemens, Weisse Fräck

Bruckner, Heike, Hockey, WF

Kiese, Tina, Weisse Fräck

Preißmann, Anke, Weisse Fräck

Schmidt, Georg, Hockey

Goldene Ehrennadel – 15 Jahre Vereinstätigkeit