Vereinigte Karnevalgesellschaft Kreuznach-Hackenheim Nachteule spendet 2222,22 Euro

Da das Schicksal von Martin Berg jedem bekannt ist, entschied man sich ihn zu unterstützen. Durch viele nette Gespräche und auch Treffen erfuhren die Nachteulen von Martins Schwierigkeiten sein Leben selbst bestimmt führen zu können. Mit aller Kraft versucht er aus der Grundsicherung heraus zu kommen und benötigt dafür unter anderem ein Fahrzeug mit dem er mobil ist. Aus diesem „Notstand“ heraus hat sich der Verein „Seestern“ gegründet.

An diesen Verein konnten Gabi Bielesch und Elke Herrmann vom Vorstand der VKGKH Nachteule bereits in der Vorweihnachtszeit einen Scheck in Höhe von 2222,22 Euro übergeben.