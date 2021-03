URANO unterstützt Kinderschutzbund

Aus der Region, für die Region: So lautet ein zentrales Leitmotiv des Bad Kreuznacher IT-Lösungspartners URANO. Deshalb hat der IT-Dienstleister auch ein Charity-Programm entwickelt, mit dem in regelmäßigen Abständen gezielt regionale Initiativen und Organisationen unterstützt werden. Den Auftakt für dieses Jahr bildet der Kinderschutzbund Bad Kreuznach. Geschäftsstellen-Leiterin Sina Grasemann und der Geschäftsführende Vorstand Jürgen Ruß nahmen im URANO Training & Activity Center in Bad Kreuznach eine Spende über 1000 Euro entgegen. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und wissen auch schon, wie wir die Spende einsetzen werden“, betont Sina Grasemann. „Wir wollen eine Weiterbildung zur sogenannten ,Insoweit Erfahrenen Fachkraft' zum Thema Kindesmissbrauch und Kindeswohlgefährdung angehen, um auch hier beratend tätig sein zu können.“

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie seien zuletzt auch immer mehr Fachkräfte mit Beratungsbedarf in diesem Bereich auf den Kinderschutzbund zugekommen. „Viele sind verunsichert, weil sie nicht genau wissen, was der nächste Schritt ist, wenn sie etwas in Richtung Wohlgefährdung beobachtet haben. Hier wollen wir gerne kompetent unterstützen.“ Das zeigt, wie vielfältig das Aufgabenspektrum ist. „Wir wissen, wie viel der Kinderschutzbund leistet und wie wertvoll diese Arbeit ist“, lobt URANO-Geschäftsführer und Chief Operation Officer (COO) Sebastian Schmalenbach. „Deshalb haben wir auch nicht lange überlegt, als es darum ging, wen wir als Erstes im Rahmen unseres Charity-Programms unterstützen“, ergänzt Marketing-Leiter Stephan Brust. Die Corona-Pandemie stellt auch die Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe vor besondere Herausforderungen. „Wir sind schon sehr eingeschränkt, weil wir ja vor allem über Gruppenangebote arbeiten“, sagt Sina Grasemann. „Die Einzelberatungen laufen gut weiter, über Telefon oder auch online, wenn es gewünscht ist. Aber was die Gruppenangebote betrifft, müssen wir leider noch abwarten. Das ist schon frustrierend, weil wir auch viele kreative Ideen haben.“

Nichtsdestotrotz würden auch die Planungen für Ferienangebote fortgesetzt, um vorbereitet zu sein, wenn das Arbeiten in Gruppen wieder Corona-konform möglich ist. Hinzu kommt, dass 2021 ein ganz besonderes Jahr für den Kinderschutzbund ist: Vor 40 Jahren wurde der Orts- und Kreisverband Bad Kreuznach gegründet. „Wir hoffen natürlich, dass wir unser Jubiläum auch etwas feiern können. Das Thema Kinderrechte steht bei uns nach wie vor im Mittelpunkt“, erklärt die Geschäftsstellenleiterin. „2019 haben wir auf dem Eiermarkt in Bad Kreuznach, direkt vor unserer Haustür, unseren Platz der Kinderrechte eingeweiht. Am Weltkindertag am 20. September wollen wir hier ein Kinderkonzert zum Thema Kinderrechte veranstalten, wenn es Corona zulässt. Und eine Woche später wollen wir den Weltkindertag auch nochmal auf dem Kornmarkt feiern, gemeinsam mit vielen Vereinen und Institutionen und tollen Angeboten für die Kinder.“