URANO unterstützt Integrative Kita der Lebenshilfe

Die Idee dazu stammte von URANO-Einkaufsleiter Thomas Keber. Er übergab eine Spende über 1000 Euro an Kita-Leiterin Verena Papenfuß. Das URANO Charity-Programm ist so aufgebaut, dass die Mitarbeitenden entscheiden, wohin die Spendengelder fließen. Sie reichen Ideen und konkrete Vorschläge ein, vor allem zu Projekten und Einrichtungen mit karitativem und sozialem Hintergrund und übergeben dann auch stellvertretend für URANO die Spende bei einem Vor-Ort-Termin. Wie Einkaufsleiter Thomas Keber. „Die Kita macht tolle Arbeit an der Schnittstelle zwischen beeinträchtigten und nicht-beeinträchtigten Kindern“, betont er. „Die Integration ist das zentrale Element in unserem Konzept“, unterstreicht Kita-Leiterin Verena Papenfuß. „Für uns spielt es keine Rolle, welchen Hintergrund die Kinder haben. Unser Anspruch ist, alle Kinder dort abzuholen, wo sie stehen.“

Vor zwei Jahren zog die Ganztages-Kita von ihrem langjährigen Standort neben der Ellerbachschule in ein neues, modernes Zuhause in der George-Marshall-Straße im Gewerbepark General Rose in Bad Kreuznach. Die intensive pädagogische Förderung der Kinder durch die Fachkräfte in den Gruppen wird durch ein therapeutisches Team heilpädagogisch, physiotherapeutisch sowie psychologisch ergänzt und unterstützt. Zudem praktizieren externe Sprachtherapeuten und Ergotherapeuten in den Räumlichkeiten. Insgesamt bietet die Kita 69 Plätze. „Mehr als die Hälfte davon sind Plätze für Kinder mit Beeinträchtigungen“, berichtet Verena Papenfuss. „Die Herausforderung ist, auf die Bedarfe aller so einzugehen, dass sie bestmöglich in ihrer Entwicklung gefördert werden. Dabei ist es einfach schön zu sehen, wie unkompliziert und ohne Vorbehalte die Kinder untereinander agieren. Sie sehen keine Unterschiede.“ Das Areal der Kita ist 4000 Quadratmeter groß mit einer Außenspielfläche von 1500 Quadratmetern, Parkplätzen und einer eigenen Busspur für die Kinder mit Förderbedarf, die aus dem ganzen Landkreis gebracht werden.

Was im Außenbereich noch fehlt, ist ein größeres Gartenhaus, um unter anderem Spielgeräte wie Roller, kleine Räder oder Bobby-Cars wettergeschützt unterzubringen. „Dafür werden wir die URANO-Spende verwenden“, sagt Verena Papenfuß. „Das sind Dinge, die über das eigene Budget nicht möglich sind, aber in der täglichen Arbeit mit den Kindern einfach einen großen Mehrwert bringen.“ Das sieht auch Thomas Keber so. „Es ist schön, wenn wir aus der Region für die Region Projekte unterstützen können. Ganz persönlich freue ich mich, dass meine Idee vom Charity-Programm direkt aufgegriffen und umgesetzt worden ist.“