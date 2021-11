Unterstützung für das Ehrenamt

Jeden Donnerstag versammeln sich die Ehrenamtler des Stromberger Tischs um Essen an Bedürftige zu verteilen. Essen, das aus hochwertigen Lebensmittelspenden stammt und an all diejenigen weitergegeben wird, deren Haushaltskasse oft nicht mehr für eine ausgewogene Ernährung reicht. Hungern muss dank der eifrigen Gruppe aber niemand. Laut Eduard Engelhart habe man sogar Kapazitäten noch weitere Menschen versorgen zu können – davon konnten sich auch die Sparkässler bei ihrem Besuch vor Ort überzeugen: „Es ist wirklich toll, was hier geleistet wird. Ehrenamt kann man gar nicht hoch genug schätzen, nur so funktioniert gelebte Gemeinschaft in der Region. Wir freuen uns, dass wir hier als regionaler Partner unterstützen können“, so Jürgen Saurwein. 1500 Euro gingen auf das Konto des Stromberger Tischs. Geld, das hier genau an der richtigen Stelle ankommt.