Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke spendet an das Frauenhaus

„Wir bedanken uns recht herzlich für die Spende. Einen Teil davon werden wir für Weihnachtsgeschenke für die Kinder und Frauen verwenden, um ihnen in dieser für sie sehr schwierigen Zeit eine Freude zu bereiten. Den anderen Teil investieren wir in digitale Ausstattung wie zum Beispiel Laptops, um den Frauen den Start in ein neues Leben mit Wohnungssuche etc. so einfach wie möglich zu machen“, sagt Petra Wolf.

„Wir als Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke verzichten auf Weihnachtsgeschenke an Geschäftspartner. Dafür spenden wir lieber an gemeinnützige Einrichtungen in der Region“, sagt Christoph Nath.