Übergabe von Sportshirts

Vor dem Meisterschaftsspiel zwischen dem SC Kirn-Sulzbach und dem 1. FFC Niederkirchen (U20) nahmen Trainer Michael Malinka und Torwarttrainer Patrick Bleisinger einen Satz Aufwärmshirts der Zahnarztpraxis Westermann aus Kirn, entgegen. Die Übergabe erfolgte durch den Chef der Praxis, Michael Westermann. Bleisinger, der den Kontakt hergestellt hatte, bedankte sich im Namen des Vereins und des gesamten Teams.

Gerade in schweren Zeiten der Corona-Pandemie, in der so viele Einnahmequellen wie zum Beispiel Hallenturniere oder Sportfeste wegbrechen, freut sich der Verein, der auf Sponsoren angewiesen ist, über eine solche Unterstützung.