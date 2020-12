Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 13:27 Uhr

Ab sofort spielen die A-Junioren und B-Jugendmannschaft in neuen Trikots des Rewe Marktes. Gerade in Zeiten von Corona sind solche Zuwendungen nicht selbstverständlich, umso größer daher der Dank des TuS Walböckelheim an Herrn Meyer für diese großzügige Spende. Zur Zeit spielen beim TuS fast 150 Jugendliche mit großem Erfolg Fußball, die B-Jugend sogar in der Verbandsliga.