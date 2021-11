TuS Neu-Bamberg lud ein zur Mitgliederversammlung

Wichtige Mitglieder wie Felizitas Blümlein, Helmut Heinrich und Philipp Jung, Ehrenvorsitzender und Ehrenmitglied, sind verstorben – sie wird man in Erinnerung behalten.

Es wurden folgende Mitglieder geehrt:

zehn Jahre: Cathrin, Alexander, Paul und Jakob Krisch,

25 Jahre: Marita Kühner, Wolfram, Ursula, Tim, Lars und Danny Töttel.

40 Jahre: Frank und Sascha Berg, Daniel Schloßstein und Lars Peter Steeg.

Ehrenmitglieder sind ab sofort Thomas Kratzmeier, Gerhard Baumgärtner und Otto Frieß.

Der Vorsitzende berichtete, dass wegen Corona die Vereinsarbeit auf eine Sparflamme zurückgefahren werden musste. Für längere Zeit fielen die Sportaktivitäten fast alle aus, dadurch verlor man auch Mitglieder. Dagegen freue man sich sehr, dass das Kinderturnen wieder angelaufen sei und eine gute Resonanz verspüre. In diesem Jahr finde nur ein Fußballspiel der aktiven Mannschaft in Neu-Bamberg statt. Es fanden vier Vorstandssitzungen statt und zwei Platzaktionen, bei denen Spielfeldpflege und Sportheim-Instandhaltung angesagt waren. Arnold Fricker berichtete dass die Jugendspielgemeinschaft gut laufe, außer bei der B-Jugend habe man alle Altersklassen besetzt. Die aktiven Mannschaften belegten gute Plätze und die erste Mannschaft könne wahrscheinlich in der Aufstiegsrunde mitspielen. Edmund Hilsdorf von der Tischtennis-Abteilung erklärte, dass derzeit zwei Mannschaften gemeldet seien und Gerald Schmidt von der Badminton- Abteilung teilte mit, dass wieder regelmäßig mit etwa zwölf Personen trainiert und dies als Freizeitsport angesehen werde. „Bei den Boulern läuft es gut“, so Gerhard Bootz, „zwischen drei und acht Personen nehmen an den Übungsstunden teil.“ Der Gesundheitssport sei gut besucht gewesen, so Ursula Töttel. Christiane Bootz-Silbernagel sieht neben Yoga, Zumba, Wirbelsäulen, Seniorengymnastik noch Potential nach oben.

Die Kassenverwalterin Krystyna Köpnick konnte von einer guten Kassenlage berichten, denn Kassenprüfer Nicole Gimbel und Bettina Grasso-Schlösser konnten eine gute Buchführung bestätigten. Die Entlastung des Vorstandes stand dann auch nichts im Wege. Wahlleiter Gerhard Bootz hatte auch leichtes Spiel, denn neuer und alter Vorsitzender ist Ulrich Böhmer, die beiden Stellvertreter sind Konny König und Arnold Fricker, der zweite Kassenverwalter bleibt vakant, Schriftführerin bleibt Ursula Töttel und Beisitzer ist Edmund Hilsdorf. Die beiden Kassenprüfer Nicole Gimbel und Bettina Grasso-Schlößer werden auch im nächsten Jahr die Kasse prüfen.

Diskutiert wurde, ob eine neue Beregnungs- und Flutlichtanlage auf den neuesten Stand gebracht werden soll. Der neue Vorstand wurde seitens der Versammlung beauftragt Angebote einzuholen.

Bericht von: Konny König