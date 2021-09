TuS Bosenheim lud zur Generalversammlung ein

Der bislang kommissarische Vorsitzende Patrick Herz erhielt ebenso ein einstimmiges Votum wie seine Kollegen des geschäftsführenden Vorstands Fred Messer (Zweiter Vorsitzender), Ernst Franzmann (Kassierer) und Jens Franzmann (Schriftführer). Der Zweite Vorsitzende Fred Messer – Patrick Herz war noch nicht offiziell im Amt – legte die Rechenschaftsberichte der Geschäftsjahre 2019 und 2020 vor. Wegen der Corona Situation musste im vergangenen Jahr die Generalversammlung ausfallen. Der Aufstieg der ersten Mannschaft der Spielgemeinschaft mit Pfaffen-Schwabenheim in die Bezirksliga stellte den sportlichen Höhepunkt 2020 dar. Messer blickte auch auf die intensive Arbeit des Vorstandes der vergangenen Jahre zurück, in denen die Fertigstellung des Rasenplatzes 2017 ein Meilenstein in der Vereinshistorie darstellt. Eine überaus positive Bilanz stellte Schatzmeister Ernst Franzmann vor. Die Kassenlage habe sich weiter verbessert und der Verein habe keine Verbindlichkeiten und sei kapitalmäßig gut aufgestellt. Auch die Abteilungsleiter Etienne Schönheim (Fußball), Steffen Domann (Jungendfußball) und Klaus Korrell (Tennis) berichteten überwiegend von positiven Entwicklungen

Vorstandswahlen: Patrick Herz (Erster Vorsitzender), Fred Messer (Zweiter Vorsitzender) Ernst Franzmann (Kassierer), Steffen Domann (Abteilungsleiter Jugendfußball), Etienne Schönheim (Abteilungsleiter Fußball), Fatih Erbas (Beisitzer Fußball), Kai Schäfer (Beisitzer AH-Fußball), Rainer Schäfer, Frank Lamb, Steven Wiens, Markus Speh, (Wirtschaftsausschuss), Udo Messer, Hartmut Neumann, Steffen Geyer, Friedhelm Förster (Kassenprüfer)

Ehrungen: 15 Jahre: Ben Lorenz, Christofer Bolwin, Gerrit Martensen, Rayk Martensen, Nico Friess, Jonas Lamb, Lukas Lamb, Florian Lauermann, Richard Ehlenz, Anabel Kerry, Enrico Konopka, Lion Konopka, Christian Mehler, Huy Ngo und Maurice Viehl. 25 Jahre: Ralf Teich, Patrick Dietz, Uschi Schneider, Dennis Viehl, Stephan Brust, Heike Maleton, Julia Mayer und Anna Vestner. 35 Jahre: Carsten Lorenz, Friedhelm Förster, Thorsten Hill, Frank Lamb, Andre Felde, Jutta Meine, Jens Schneider, Tobias Euler, Sven Franzmann, Benjamin Haas, Ursula Jost, Margit Natschke und Petra Schäfer. 50 Jahre: Bernd Mayer, Joachim Herrmann, Walter Beisiegel, Philipp Machemer, Brigitt Sitzius, Hans-Manfred Stumm und Friedhelm Speh.