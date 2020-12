TSV Rüdesheim mit neuem Vorstand ins Jubiläumsjahr

Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 08:16 Uhr

In ihrem Amt bestätigt wurden im geschäftsführenden Vorstand die erste Vorsitzende Yvonne von Bohr-Ginz, die zweite Vorsitzende Sabine Schäfer, die Kassiererin Larissa Gerhard sowie die Schriftführerin Edda Lechert. Neu hinzu kam Patricia Arend Mendes als zweite Kassiererin. Als Beisitzer für die Tanzgruppen wurden Judith Laubenstein (Amethyst), Katinka Namolnik (Smaragd), Anja Brückner (Malachit), Sandro Frühauf (Onyx), Silke Wöhrle (Achat), Kathrin Lauer (Rubin) und Nicole Staudinger (Saphir) gewählt.

Yvonne von Bohr-Ginz blickt mittlerweile mit großem Stolz auf 14 Jahre Vereinsarbeit zurück, in denen Kinder- und Jugendarbeit groß geschrieben werden. Immerhin hat der Verein sieben Tanzgruppen und seit dieser Saison gibt es auch erstmalig eine Männertanzgruppe: „Granat“. Der Verein plant auch dieses Jahr am Samstag, dem 6. Juni, wieder einmal eine große Showtanzgala unter dem Motto „Dancing with the stars“. Die Showtanzgalas sind jedes Jahr ein Glanzpunkt in der ausverkauften Verbandsgemeindehalle in Rüdesheim. Wie schon im vergangenen Jahr wird auch dieses Jahr unter den Besucher-Tanzgruppen wieder ein Publikumsliebling gewählt. Für nächstes Jahr wird sich der TSV auch wieder etwas Besonderes überlegen, da wird das 15. Jubiläum gefeiert. Man darf gespannt sein.