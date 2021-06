Treue Mitarbeiterin im Hause Beinbrech

Jana Loreck feiert am 17. Juni ihr 30-jähriges Firmenjubiläum beim Beinbrech Holz- und Baustoffzentrum. Die Jubilarin trat am 17. Juni 1991 als kaufmännische Angestellte in das Unternehmen ein und ist nach jahrelangen verantwortungsvollen Aufgaben im Vertrieb seit 2019 Einkaufsleiterin für die gesamte Unternehmensgruppe. Ihre freundliche und verlässliche Art machen sie zu einer sehr geschätzten Mitarbeiterin und Kollegin.

Die Geschäftsleitung gratuliert Frau Loreck zu diesem Jubiläum und dankt ihr ganz herzlich für ihr Engagement und ihren tatkräftigen Einsatz.