Treue Mitarbeiter im Hause Beinbrech feiern Jubiläum

„Tino Günther feiert am 27. August sein 30-jähriges Firmenjubiläum. Als Mitarbeiter im Hobelwerk ist Herr Günther in der Produktion tätig. Zudem ist der Jubilar zum Erst- und Brandschutzhelfer berufen.

Günter Ruben feiert am 1. September sein 30-jähriges Jubiläum. Der Jubilar ist am 1. September 1990 als kaufmännischer Angestellter in unser Unternehmen eingetreten und war im Vertrieb sowie im Einkauf tätig. Seit Januar 2018 unterstützt Herr Ruben mit seinem Fachwissen über diese Bereiche unser IT-Team bei der täglichen Arbeit.

Am 4. September 1995 ist Kerstin Jetter als kaufmännische Mitarbeiterin in unser Unternehmen eingetreten und feiert somit am 4. September ihr 25-jähriges Jubiläum. Zuerst war die Jubilarin in Bad Kreuznach im Bereich Innenausbau beschäftigt. Im Dezember 2012 wechselte Frau Jetter dann in unsere Niederlassung Bad Sobernheim und ist dort im Vertrieb tätig.

Ihre freundliche und zuverlässige Art machen alle drei Jubilare zu geschätzten Kollegen. Die Geschäftsleitung gratuliert ihnen zum Jubiläum und dankt für ihr Engagement und ihren tatkräftigen Einsatz ganz herzlich.“