Treue Mitarbeiter im Hause Beinbrech

Harald Meister feiert am 9. April sein 35-jähriges Jubiläum. Seit seinem Eintritt am 9. April 1986 ist der Jubilar als Mitarbeiter im Bereich Logistik Lager Holz beschäftigt. Mit seinem umfassenden Fachwissen und seiner großen Einsatzbereitschaft sorgt er für einen reibungslosen Ablauf im Lagerbereich. Durch seine hilfsbereite Art ist er ein beliebter Mitarbeiter und Kollege.

Annemarie Wallrawe feiert am 17. April ihr 30jähriges Jubiläum. Die Jubilarin sorgt in unserem SB-Bereich für die Kommisionierung und Verräumung der Waren. Ihre umfassenden Sortimentskenntnisse sowie ihre Zuverlässigkeit machen sie in unserem Unternehmen zu einer geschätzten Mitarbeiterin und Kollegin.

Die Geschäftsleitung gratuliert Herrn Meister und Frau Wallrawe zu ihrem Jubiläum und dankt für ihr Engagement und ihren tatkräftigen Einsatz ganz herzlich.