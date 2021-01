Bad Kreuznach

Technisches Gymnasium als Sprungbrett für die berufliche Zukunft

Wer Interesse an technischen Zusammenhängen und Freude am projektorientierten Arbeiten hat, der ist an der Berufsbildenden Schule Technik-Gewerbe-Hauswirtschaft-Sozialwesen (TGHS) Bad Kreuznach an der richtigen Adresse.