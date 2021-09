Tanzsportclub Crucenia veranstaltet Jugendversammlung mit Tanzangebot

Um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen hatte sich der Vorstand etwas Besonderes einfallen lassen: Unter dem Motto „Dancing Special“ gab es unter der Leitung von Sophie Schütz und Eugen Plotnikov in die Jugendversammlung eingebettet ein Tanzangebot, an dem alle TSC-Mitglieder unter 18 Jahren teilnehmen konnte. Mit Ballett, Bambini, Dance-Kids, Modern-Show-Dance und Turniertanz bietet der TSC Crucenia ein breitgefächertes Tanzangebot für seine jugendlichen Mitglieder. Ziel des „Dancing Specials“ war es nun, einen gruppenübergreifenden Tanznachmittag zu gestalten und die unterschiedlichen Vorkenntnisse der jungen Tänzer unter einen Hut zu bringen. Dabei wurde ein Einblick in die lateinamerikanischen Tänze ermöglicht. Die beiden Trainer Sophie und Eugen zeigten einfache Schritte und typische Armbewegungen, die dann mit der Gruppe einstudiert wurden.

Der Fokus lag auf dem Spaß am Tanzen und der Lust, etwas Neues zu lernen. Zudem zeigten die aktiven Turnierpaare Choreographien aus ihren Turnierprogrammen, um zusätzliche Anreize für die Teilnehmer des Dancing Specials zu schaffen. Sophie und Eugen sind aktuell amtierende Deutsche Meister der Professionales. Die beiden begannen ihre tänzerische Zusammenarbeit vor 12 Jahren beim TSC Crucenia.

In der Pause wurde die Jugendversammlung durchgeführt. Mit Melanie Reimann wurde eine neue Jugendwartin gewählt. Am gleichen Tag fand abends die Mitgliederversammlung des TSC Crucenia statt. Auch bei dieser Versammlung standen die Vorgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Vordergrund. Die erste Vorsitzende, Kirsten Heinzen, berichtete über die Aktivitäten des Vereins während der letzten Monate, die für alle Vereine eine Herausforderung waren. Mit durchdachten Konzepten ist des dem Vorstand gelungen, die Mitgliederzahlen halbwegs auf dem Stand vor der Pandemie zu halten. Die stimmberechtigten Mitglieder bestätigten bei der anstehenden Wahl die gute Arbeit des Vorstandes, alle Mitglieder wurden für zwei weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Bericht von Kajo Heinzen, Pressewart.