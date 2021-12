Tag der offenen Tür an Realschule plus am Rotenfels

Kürzlich, lud die Realschule plus am Rotenfels in Bad Münster am Stein-Ebernburg zum diesjährigen Tag der offenen Tür ein.

Viele Schüler der vierten Klassen aus den umliegenden Grundschulen fanden mit ihren Eltern den Weg in die Realschule plus. Vor Ort hatten die kleinen und großen Besucher in coronakonformen Kleingruppen die Möglichkeit, sich über die Schule zu informieren und an vielen spannenden Mitmach-Angeboten teilzunehmen. So konnten die Kinder in der Turnhalle zum Beispiel Waveboard fahren, im Chemie-Raum mit dem Mikroskop Experimente durchführen, im Werkraum mit der Laubsäge arbeiten oder im Fach Erdkunde einen artesischen Brunnen bestaunen. Passend zur beginnenden Weihnachtszeit, konnten die Schüler in der Schulbücherei einer Weihnachtsgeschichte lauschen und in der Schulküche einen Stern aus Salzteig als kleines Andenken in Empfang nehmen. Außerdem zeigte die Schülervertretung den Besuchern an der Textildruckmaschine wie die Schulpullover bedruckt werden.

Bericht von der Schulgemeinschaft der Realschule plus am Rotenfels.