SV Winterbach gewinnt Debeka-Fotowettbewerb

Doch dann wurde die EM bekanntlich auf 2021 verschoben und Corona legte den Spielbetrieb allerorten lahm. So kam es erst jetzt zur Übergabe des Trikotsatzes an die heutige C-Jugend. Dennoch freuten sich die Jungs und Mädels riesig, als Bastian Kessel und Geschäftsstellenleiter der Debeka für den Bezirk Kreuznach, von Birkenfeld bis Budenheim, Jens Leonhard im Training die neuen Trikots überreichen konnten. „Wir wollen Vereine unterstützen, da unsere Versicherung selbst auf dem Vereinsgedanken und der genossen­schaftlichen Idee fußt“, sagte Leonhard, der sich freute seinen eigenen Mentor und langjährigen Gebietsdirektor für Rheinland-Pfalz, Kurt Augustin, am Sportplatz be­grüßen zu können. Vorsitzender Michael Höft bedankte sich und sagte: „Für uns als kleinen Verein gibt es nichts schöneres als unserer Jugend neue Trikots zur Verfügung stellen zu dürfen.“

Nun sollen die neuen Trikots in der Saison in der C-Jugend-Landesliga Spielglück bringen.