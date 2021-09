Strahlende FCM Cheerleader

Erst unterstützten sie den Präsentationsstand der Freiwilligengagentur der Verbandgemeinde Nahe Glan indem sie die Geschichte seit der Gründung der FCM Cheerleader durch eine Fotogalerie zeigten und Informationen über eine Teilnahme am Trainingsangebot verteilten. In einer Bastelaktion boten sie an, selbst gebundene Schleifen individuell zu gestalten und ganz mutige Kinder hatten bei die Möglichkeit an Ort und Stelle einmal Cheerleading auszuprobieren. Später gegen 16 Uhr war dann seit langer Coronapause der erste Auftritt vor größerem Publikum.

Angekündigt von den RPR1 Moderator*innen Laura und Ben zeigten die drei Meisterschaftsteams auf der PR1 Bühne nahe der Pauluskiirche ihre Darbietungen. FCM Evolution und FCM Infinity zeigten nacheinander jeweils ihre Programme gespickt mit toller Akrobatik und sauberen Turnelementen, direkt daran anschließend präsentierten sie mit strahlendem Ausdruck gemeinsam mit den FCM Shining Stars kindgerechte Akrobatik und einem mitreißenden Tanz.

Wer Cheerleading einmal selbst ausprobieren möchte, ist eingeladen das Training der FCM Cheerleader in der Turnhalle in Monzingen zu besuchen. Angeboten wird ein Training für alle Altersklassen. FCM Basics im Alter von drei bis zehn Jahren üben spielerisch dienstags 17 bis18 Uhr, FCM Shining Stars fünf bis elf Jahre samstags 12 bis 14 Uhr (Meisterschaftsteam), FCM Evolution elf bis 16 Jahre dienstags 18 bis 20 Uhr und samstags 9.30 bis 12 Uhr (Meisterschaftsteam), FCM Infinity ab 17 Jahre sonntags 10 bis 12 Uhr (Meisterschaftsteam).