Sterne für einen guten Zweck

„Auf einem der wenigen Weihnachtsmärkte der Region konnten in Waldböckelheim kürzlich “Opa Lutz„ handgefertigte Papiersterne erworben werden.“

"In monatelanger Bastelarbeit wurden sie von ihm entworfen und liebevoll gestaltet. Verschiedene Größen und Farben konnten an beiden Tagen auf dem Markt von den vier Enkeln angeboten werden. Der Erlös der Aktion kommt dem gemeinnützigen Verein INTERPLAST aus Bad Kreuznach zugute. Dessen Vorsitzender Dr. A. Borsche hilft mit seinem Team, unter anderem in Afrika und Lateinamerika, mit plastisch-chirurgischen Operationen Gesichtsfehlbildungen oder Entstellungen durch Kriegsfolgen bei Kindern zu lindern. Der Spendenerlös belief sich auf über 500 Euro, die dem Verein komplett zugute kommen werden.