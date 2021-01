Statt Jahresplaner diesmal Publikation mit den Kontaktdaten örtlicher Vereine

Dieses Jahr kann die Publikation Corona-bedingt nicht erstellt werden, da es mit Blick auf das Infektionsgeschehen unmöglich ist, als Gemeinde, Verein oder Institution eine verbindliche Jahres- und Terminplanung für das kommende Jahr zu machen. Statt Jahresplanung enthält die Broschüre eine umfassende Übersicht der Kontaktdaten der örtlichen Vereine und Institutionen in Pfaffen-Schwabenheim und Biebelsheim. Dazu kommen die Kontaktdaten der Kitas in den beiden Dörfern, der Grundschule in Pfaffen-Schwabenheim und den beiden Gemeindeverwaltungen mit Ortsbürgemeisterin und Ortsbürgermeister.

"In diesem Jahr wollen wir vor allem gezielt Werbung machen für ein Engagement in unseren Vereinen oder Institutionen im Ort, die so wichtig sind für die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt. Wir kamen auf die Idee, da sowohl in Pfaffen-Schwabenheim als auch in Biebelsheim durch die Erschließung von Neubaugebieten der Zuzug von Bürgern und somit die Einwohnerzahl stark gestiegen ist. Kürzlich wurde der Flyer in einer Auflage von 1000 Exemplaren haushaltsabdeckend von SPD-Mitgliedern in Pfaffen-Schwabenheim und Biebelsheim verteilt.