Start frei für 15 neue Michelin Azubis

Kürzlich begann für fünfzehn junge Männer ihre Ausbildung zu Industriemechanikern und Elektronikern beim Reifenhersteller Michelin in Bad Kreuznach. Auf dem Lehrprogramm steht an den ersten Tagen jedoch kein Schweißen an der Werkbank, sondern das Zusammenschweißen im Team. In einem fünftägigen Workshop in Bad Bergzabern vermitteln die Ausbilder vor allem sogenannte „weiche“ Fähigkeiten. Dazu zählen Teamwork, Kommunikation und Eigenverantwortung. „Diese Grundlagen sind im beruflichen Alltag und in der Zusammenarbeit mit Kollegen mindestens so wichtig wie die Fachkompetenz“, weiß Johannes Ender, Leiter der technischen Ausbildung. Diese erste Woche prägt die jungen Menschen nachhaltig. Die Erfahrung hat gezeigt: Bei der feierlichen Zeugnisübergabe am Ende der Ausbildung erinnern sich die frischgebackenen Fachkräfte besonders gerne an die ersten Tagen ihrer Ausbildung.

Bei dem vielseitigen Workshop stehen das Kennenlernen, Präsentationstechniken, Teamarbeit, Kommunikationsübungen und Selbstreflexion auf der Tagesordnung. Darüber hinaus vermitteln die Ausbilder den Azubis Grundkenntnisse über das Unternehmen und seine zentralen Werte wie Arbeitssicherheit, Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung. Bei Outdoor- und Sportaktivitäten kommen auch Bewegung und Spaß nicht zu kurz. Nach der Rückkehr ins Werk stellen die Azubis ihre Lernergebnisse dem Direktionsteam und Betriebsrat vor. Wie schon im Vorjahr achten die Ausbilder zudem auf eine Corona-gerechte Umsetzung der Aktivitäten. Temperatur-Messungen und Schnelltests vor der Abfahrt, das Einhalten von Abständen, Mund-Nasenschutz in geschlossenen Räumen und Hygienemaßnahmen sind selbstverständlich.

Der Reifenhersteller bildet in diesem Jahr sieben Industriemechaniker, sieben Elektroniker für Betriebstechnik und einen IT-Systemelektroniker aus. Einschließlich der „Neuen“ befinden sich bei Michelin in Bad Kreuznach zurzeit 54 zukünftige Fachkräfte in der Ausbildung. Seit 1970 bildet Michelin in Bad Kreuznach kontinuierlich qualifizierte Mitarbeiter für die Wartung seiner Hightech-Anlagen aus. Eine mit modernen Werkzeugmaschinen ausgestattete Ausbildungswerkstatt, vier kompetente Ausbilder sowie zahlreiche erfahrene Ausbildungspaten in den Produktionsbereichen sichern den hohen Qualitätsstandard der beruflichen Qualifizierung. Eigene Tablets, eine digitale Ausbildungsplattform, ein 3D-Drucker und weitere Tools weisen den Weg in die digitale Zukunft des Produktionswerks.

Michelin gibt Interessierten gerne Einblicke in seine Ausbildungswerkstatt: sei es beim „Girls' Day“, bei der Bad Kreuznacher „Nacht der Ausbildung“, bei Werkführungen für Schulklassen und Lehrergruppen oder mittels Schülerpraktika. Letztere finden unter Einhaltung der Hygiene-Regeln auch in Corona-Zeiten statt. Zudem stehen Ausbilder und Auszubildende bei mehreren Ausbildungsbörsen in der Region für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die Michelin Ausbilder legen großen Wert auf den direkten Kontakt. In diesem Jahr konnten sie einige Berufsinformationsveranstaltungen nur virtuell durchführen. Jetzt hoffen sie, dass Veranstaltungen, die in der Corona-Pandemie ausfallen mussten, bald wieder stattfinden können. Mehr über die Ausbildung bei Michelin auf der Internetseite unter https://jobs.michelin.de/de/berufsausbildung.