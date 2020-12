Spendenübergabe von 750 Euro an den Wünschewagen

Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 12:50 Uhr

Kürzlich nahmen in Worms Christina Wickert, Projektkoordinatorin und Wünsche-Erfüller Olaf mit großer Freude den Spendenscheck entgegen. Für Initiatorin Susanne Horn und ihrem Ehemann Jürgen ist es bereits die zehnte Scheckübergabe an eine gemeinnützige Organisation. Seit Herbst 2017 gibt es die Veranstaltungsreihe in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Hessen.

Die diesjährige Frühjahrslesung fand kurz vor dem Lockdown im GenussGarten Bingen statt. Karin Büchel und Markus Hoffmann verzichteten auf ihre Gage und unterhielten die Gäste mit spannenden Ausschnitten aus ihren Büchern. Das spendable Publikum, die Sponsoren und Autoren sorgten für eine gut gefüllte Spendendose.

Das Ehepaar Horn ist jedes Mal aufs Neue von der Arbeit des gesamten Wünschewagenteams begeistert und wird mit Sicherheit eine der nächsten Lesungen erneut dazu nutzen, zu dessen Gunsten zu lesen. Mit großem Interesse wurde der Wünschewagen von den Schecküberbringern besichtigt. Für die schwer erkrankten Fahrgäste wurde an alles gedacht. Eine Minibar mit kühlen Getränken, eine Schublade mit Knabbersachen, Musikanlage, gedämpftes Licht, Panoramafenster. Aber natürlich sind auch medizinische Geräte, wie Defibrillator, Absaugpumpe, Stromversorgung für Heimbeatmungsgeräte an Bord. Besonders wichtig ist die Luftfederung bei der Liege, die für einen schonenden und angenehmen Transport sorgt, und natürlich gibt es auch einen Sitzplatz für eine persönliche Begleitperson des Fahrgastes. Beginnt Wünsche-Erfüller Olaf von seinen bisher 37 Fahrten zu erzählen, leuchten seine Augen. Nach eigener Aussage macht es ihn jedes Mal unheimlich glücklich, einen schwerkranken Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen.

Leider sorgte Corona auch beim Wünschewagenteam ab März für einen ungewollten Stillstand. Am 9. Juni durfte dann endlich wieder auf Reisen gegangen werden. Ein umfangreiches Hygienekonzept schützt alle Beteiligten bestmöglich. Leider können noch immer nicht alle Herzenswünsche zu 100 Prozent erfüllt werden. Musical, Stadion haben geschlossen. Aber Christina Wickerts Team versucht, die Wünsche bestmöglich umzusetzen, und sucht nach passenden Alternativen. So waren sie auch während des Lockdowns aktiv. Eine Fahrt nach Wacken konnte nicht stattfinden. Als kleines Trostpflaster erhielt der Beschenkte eine Kiste mit den unterschiedlichsten Souvenirs des bekannten Open Air und eine Videobotschaft von Bandmitglieder die dieses Jahr dort gespielt hätten. Ein „geht nicht“, gibt es für das Team nicht; es werden stets sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt. Im absoluten Vordergrund steht der jeweilige Fahrgast mit seinem Herzenswunsch. Das Alter, die Herkunft und die Art der Erkrankung sind dabei nicht von Bedeutung. Das Ziel ist es, die Krankheit für ein paar Stunden in den Hintergrund zu verbannen.

In Rheinland-Pfalz gibt es 100 ausgebildete Wünsche-Erfüller, ungefähr die Hälfte davon ist regelmäßig auf Reisen mit den Fahrgästen. Horn hofft, dass nächstes Jahr wieder wie gewohnt vier ihrer Benefizlesungen stattfinden können, um weitere Organisationen zu unterstützen. Durch Corona mussten leider drei Lesungen abgesagt werden. Informationen zur Veranstaltungsreihe findet man im Internet unter www.susannehorn.jimdo.com.