Spende fließt direkt in Trauerbegleitung

Termine im Rahmen des Urano Charity-Programms sind immer emotionale Erlebnisse. So auch bei der Übergabe der ersten Spende in 2022 über 1000 Euro an den Verein Trauernde Eltern und Kinder Rhein-Main mit Hauptsitz in Mainz. Von hier aus hilft der Verein schon seit 25 Jahren Eltern und Geschwistern, die den Tod eines Kindes in der Familie betrauern oder auch Kindern beim Verlust eines Angehörigen. Das Einzugsgebiet reicht vom Rhein-Main-Gebiet über die Nahe-Region bis ins nördlichste Rheinland-Pfalz. Die Spendenidee hatte Urano-Mitarbeiterin Britta Pohl aus dem Team Inside Sales eingereicht. Sie übergab den Spendenscheck jetzt an Vereinsvorsitzende Nicole Sieben.

Das Urano Charity-Programm geht ins zweite Jahr. Nach dem Erfolg und der großen Resonanz in 2021 setzt der IT-Lösungspartner aus Bad Kreuznach seine Initiative fort und lässt auch die Rahmenbedingungen unverändert. „Das wichtigste Kriterium ist, dass die Ideen von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen“, betont Geschäftsführer und Chief Operation Officer (COO) Sebastian Schmalenbach. Sie entscheiden, wohin die Spendengelder fließen. Dafür reichen sie Ideen und konkrete Vorschläge ein, vor allem zu Projekten, Vereinen, Organisationen und Einrichtungen mit karitativem und sozialem Hintergrund – und übergeben dann auch stellvertretend für Urano die Spende. „Das ist einfach eine tolle Möglichkeit, etwas Gutes an Initiativen zurückzugeben, die schon viele Jahre Großartiges leisten“, sagt Urano-Mitarbeiterin Britta Pohl und dachte deshalb auch direkt an den Verein Trauernde Eltern und Kinder Rhein-Main. „Die Arbeit des Vereins ist so wertvoll“, unterstreicht sie. Und einzigartig in der Region, allen voran, weil das Hilfsangebot für trauernde Eltern und Kinder so vielfältig ist.

„Wir unterstützen ganz individuell auf dem Weg zurück ins Leben“, fasst Vereinsvorsitzende Nicole Sieben zusammen. Sie engagiert sich bereits seit 2016 im Vorstand, seit zwei Jahren als Vorsitzende. Das Angebot des Vereins reicht von Einzel- und Paargesprächen über Familienberatung bis hin zu Gesprächsgruppen, Seminaren und gemeinsamen Freizeitaktivitäten – alles ehrenamtlich organisiert. „Bei unseren Einzel- und Gruppenbegleitungen sowie bei unseren Seminaren haben wir insgesamt sieben professionell ausgebildete Trauerbegleiter im Einsatz, die auch entsprechendes Honorar erhalten“, erklärt Nicole Sieben. Gerade die Einzelbegleitungen haben in den vergangenen Wochen und Monaten stark zugenommen, auch Corona-bedingt. „In 2021 kamen wir auf 1100 Stunden. Das ist schon eine riesige Zahl.“ Insofern ist der Verein neben Beiträgen von 380 Mitgliedern froh über jede zusätzliche finanzielle Unterstützung. „Wir bedanken uns von Herzen für diese wunderbare Spende und für diese Wertschätzung unserer Arbeit“, sagt Nicole Sieben und stellt heraus: „Das Geld fließt unmittelbar in unsere Begleitungsmaßnahmen, kommt also direkt allen zugute, die bei uns Hilfe suchen.“