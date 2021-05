SPD-Ortsverein leistet mit Blumenschmuck einen Beitrag zur Dorfverschönerung

Am Denkmalsplatz in der Mühlenstraße sowie an der Appelbachbrücke an der Kreisstraße Richtung Badenheim kann jetzt ein farbiger Blumenschmuck aus Geranien bewundert werden. Dort hat der SPD-Ortsverein wieder seine Blumenkästen aufgehängt beziehungsweise aufgestellt. Die Genossen werden die Blumenkästen, wie immer, pflegen und gießen, in der Hoffnung, dass die Blumen bis in den Spätsommer und Herbst hinein so prächtig aussehen.