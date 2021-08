SPD-Ortsverein Hackenheim lud zu Weck, Woscht un Woi ein

Sehr erfreut zeigten sich die beiden Vorsitzenden Michael Nickel und Helmut Schäfer darüber, dass viele Weinfreunde aus der Verbandsgemeinde der Einladung gefolgt waren um bei bestem Wetter das Wochenende mit einem Gläschen Rheinhessenwein einzuleuten. Neben dem Gedankenaustauch zu politischen und aktuellen Themen ging es den Genossen aber auch darum, eine Möglichkeit zum Treff in Coronazeiten zu bieten. „Vielen Leute waren froh, sich nach der langen Zeit mal wieder etwas ungezwungener zum Plausch und Austausch treffen zu können“, so Nickel. An der Veranstaltung nahm neben dem Landtagsabgeordneten Michael Simon auch der Bundestagsabgeordnete Dr. Joe Weingarten teil, die beide bereitwillig Rede und Antwort standen. Im Rahmen der Veranstaltung konnten beide auch eine Ehrung für die langjährige Treue zur Partei vornehmen. So wurde Janet Ohl für 25-jährige Mitgliedschaft in der SPD und aktive Arbeit im Ortsverein ausgezeichnet.

Auch die Spendendose zu Gunsten der Hochwasseropfer im nördlichen Rheinland-Pfalz wurde ordentlich gefüllt. Die Genossen werden immer wieder bei allen Veranstaltungen, die im Laufe des Jahres noch stattfinden, zu Spenden aufrufen und diese dann am Ende des Jahres an die Betroffenen übergeben. Die nächste Veranstaltung wird, wenn es die Coronazahlen und Verordnungen es zulassen, eine Weinprobe im Oktober sein.