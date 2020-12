SPD-Ortsverein auch in Coronazeiten aktiv – Erstes Präsenztreffen von Vorstand und Ratsfraktion Pfaffen-Schwabenheim

Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 13:24 Uhr

Die Räumlichkeit im Dorfgemeinschaftshaus in Pfaffen-Schwabenheim ermöglichte die konsequente Einhaltung der Abstandsregeln vor dem Hintergrund das Coronavirus. SPD-Ortsvereinsvorsitzender Michael Simon berichtete über die Aktivitäten der Partei auch in Coronazeiten. Dabei wies er auf durchgeführte Telefon- und Videokonferenzen hin. Ebenso erinnerte er mit Blick auf die systemrelevanten Berufe und Arbeitsbereiche an Besuche bei der Bad Kreuznacher Tafel, wo eine Lebensmittelspende übergeben wurde, im Café Bunt in Bad Kreuznach, wo der Ortsverein Einkaufsgutscheine spendete, an den Besuch im örtlichen häuslichen Pflegedienst Wolf am Osterwochenende mit einem österlichen Präsentkorb sowie in der kommunalen Kindertagesstätte in Pfaffen-Schwabenheim. Hier übergab man den Erziehern eine Torte in Herzform, um symbolisch Danke dafür zu sagen, dass die Einrichtung zur Entlastung der Eltern eine Notbetreuung ermöglichte, ein ganz wichtiger Beitrag, insbesondere auch jetzt in den aktuellen Krisenzeiten.

Der Ortsverein leistete auch in diesem Jahr wieder einen kleinen Beitrag zur Dorfverschönerung, indem er Blumenkästen an der Appelbachbrücke aufhängte. Leider wurden dort kürzlich Blumen heraus gerissen, wofür man bei den Sozialdemokraten natürlich keinerlei Verständnis hatte. Dieser Vandalismus sei sehr ärgerlich, hieß es.

Ein weiterer Punkt, der bei den Genossen auf der Tagesordnung stand, waren die Landtagswahlen im kommenden Jahr. Michael Simon, der sich auf der SPD Wahlkreiskonferenz am 10. September um ein Mandat der Partei zur Landtagswahl am 14. März 2021 bewirbt, informierte über die aktuellen Planungen. Danach ist der SPD-Kreisverband dabei, die Landtagswahlen intensiv organisatorisch vorzubereiten, auch im Zusammenwirken mit den Bewerbern. Michael Simon bat um die breite Unterstützung aus dem SPD-Ortsverein, was den bevorstehenden Landtagswahlkampf betrifft. Das alles werde kein Spaziergang. Er geht von einem alle Kräfte in Anspruch nehmenden Wahlkampf aus. Zugleich sieht er die SPD vor Ort und auf Landesebene gut aufgestellt und hofft er mit Unterstützung der sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Malu Dreyer ein gutes Ergebnis zu erzielen und den Wahlkreis nach vielen Jahren wieder direkt für die Sozialdemokratie zu gewinnen. Insofern sei jetzt die Solidarität aller Genossen unerlässlich, betonte Simon.

Am 18. September soll voraussichtlich die im April ausgefallene Jahreshauptversammlung des Ortsvereins stattfinden. Dort steht die Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung, ebenso die Ehrung verdienter Mitglieder. Was die weitere Planung bis dorthin betrifft, so soll möglicherweise noch die ein oder andere Aktion stattfinden. Da das SPD Sommerfest im Juni coronabedingt ausfallen musste, überlegen die Sozialdemokraten eine Alternative. Diese muss natürlich das aktuelle Infektionsgeschehen berücksichtigen und den geltenden Verordnungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie Rechnung tragen.