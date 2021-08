SPD-Ortsverein Am Soonwald wählte neuen Vorstand

Kurz nach der Gründung kam die Corona-Pandemie – dem Ortsverein blieb kaum Zeit für Formate, in denen man sich treffen und austauschen konnte. Umso schöner war es, dass vor einigen Tagen in Argenschwang eine Mitgliederversammlung des Ortsvereins stattfand. Unter Corona-Bedingungen ging es in das Dorfgemeinschaftshaus in Argenschwang, dort, wo bereits vor zwei Jahren die konstituierende Sitzung stattfand.

Unter der Leitung des Vorsitzenden Markus Stein standen neben diverser Wahlen und einer Ehrung auch die Bundestagswahl im September auf der Agenda. Joe Weingarten erläuterte neben einer allgemeinen politischen Einschätzung der Lage auch seine inhaltlichen Schwerpunkte für die kommenden vier Jahre im Falle seines Einzugs in den Bundestag.

Auch die Flutkatastrophe in der Eifel, die damit einhergehenden klima- und umweltpolitischen Fragestellungen, aber auch klassische Kommunalthemen wie die Straßenausbaubeitrags-Reform oder das Kita-Zukunftsgesetz, standen auf der Agenda. Hier konnte Vorsitzender Stein auch als Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Impulse geben und bot an, für Fragestellungen in diesen Themen zur Verfügung zu stehen.

Zudem stand auch eine Ehrung auf der Tagesordnung. Der Genosse Jürgen Klitzke (Gebroth) wurde für eine Mitgliedschaft von 25 Jahren in der SPD von Stein und Weingarten mit einer Urkunde und einer Ehrennadel geehrt.

Nach der Ehrung und einer guten inhaltlichen Diskussion wurde dann auch der Vorstand für die nächsten beiden Jahre neu gewählt:

Vorsitzender: Markus Stein (Winterbach)

Stellvertretender Vorsitzender: Thomas Dilly (Spabrücken)

Kassiererin: Liane Ragg (Dalberg)

Schriftführerin: Christel Haedicke (Braunweiler)

Stellvertretender Schriftführer: Michael Schlapp (Argenschwang)

Beisitzerinnen: Heike Zensen (Münchwald), Ingrid Marek und Doris Chandoni (beide Winterbach)

Der SPD-Ortsverein Am Soonwald ist im Internet zu finden unter www.spd-am-soonwald.de.