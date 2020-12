SPD-Ortsverband Volxheim-Pleitersheim hat neuen Vorstand gewählt

Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 11:10 Uhr

Das Vorstandsteam Christoph Eß und Johanna Körper vom Jusos-Kreisverband übermittelten ihre Grüße und freuten sich über die rege und offene Teilnahme der Volxheimer Sozialdemokraten. Bevor in die Wahlen eingestiegen wurde, erfolgte das Totengedenken für die verstorbenen Mitglieder des Ortsvereins. „Zu Ehren der verstorbenen Mitglieder Hiltrud Mannert und Otmar Jung erhoben sich alle Anwesenden von ihren Plätzen, und Norbert Antweiler erinnerte in einer kurzen Biographie an das Wirken von Hiltrud Mannert und Otmar Jung innerhalb der SPD und in unserer Gemeinde.“

Der Vorsitzende Norbert Antweiler erläuterte in seinem Bericht die vergangenen Aktivitäten des Ortsvereins und bedankte sich für die stets gute Zusammenarbeit aller Vorstandsmitglieder. Antweiler war insgesamt 48 Jahre im Vorstand tätig und hiervon 28 Jahre als erster Vorsitzender. Er stand für eine Wiederwahl zum Ersten Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung. Auf Grund seiner langjährigen Erfahrung bat ihn die Mitgliederversammlung, für das Amt des Beisitzers zur Verfügung zu stehen.

Uwe Metzroth konnte von einem guten Kassenbestand berichten. Die beiden Kassenprüfer, Ute Antweiler und Manfred Diederich, bestätigten eine korrekte, überschaubare Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstandes. Dieses erfolgte dann auch einstimmig, so dass die Neuwahlen zum Vorstand durchgeführt werden konnten.

Zum neuen Vorsitzenden wurde Christian Schneider einstimmig von den Mitgliedern gewählt. Zur Seite steht ihm sein Vorstandsteam:

Stellvertreterin: Christel Strasburger,

Stellvertreter: Helmut Sommer,

Kassierer: Christian Mannert,

Schriftführerin: Christa Lehr.

Zu Beisitzern wurden Norbert Antweiler und Dennis Nußbickel gewählt, zu Kassenprüfern wurden Manfred Diederich und Uwe Metzroth gewählt.