SPD-Ortstermin an der Pfaffen-Schwabenheimer Grundschule in Coronazeiten

Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 11:43 Uhr

In Zeiten der Coronapandemie, mussten sich unsere Schulen auf eine ganz neue Situation und völlig neue Abläufe des Unterrichts und des Schulbetriebs einstellen. Darüber hinaus gilt es, Hygienevorschriften zu beachten und die Kinder in dieser außergewöhnlichen Situation gut aufzufangen, auch emotional. Nicht zuletzt geht es darum, möglichst gleiche Bildungschancen zu gewährleisten, damit Kinder nicht abgehängt werden.

Über die aktuelle Situation des Schulbetriebs, informierten sich jetzt die Mitglieder der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach sowie Mitglieder des Vorstandes des SPD-Ortsvereins Pfaffen-Schwabenheim/Biebelsheim sowie des SPD-Gemeindeverbandsvorstandes im Rahmen eines Ortstermins an der Pfaffen-Schwabenheimer Grundschule. An dem Termin nahm außerdem Verbandsbürgermeister Marc Ullrich teil, der für die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach als Schulträger Verantwortung für die Grundschulen in Pfaffen-Schwabenheim, in Frei-Laubersheim und Feilbingert trägt.

Schulleiterin Martina Ulrich begrüßte die Teilnehmer und informierte die Sozialdemokraten, wie Schule in der derzeitigen für alle schwierigen Situation organisatorisch und pädagogisch abläuft. Im Rahmen des Ortstermins wurden die Sozialdemokraten zu ihrer Freude darin bestätigt, dass sich die Grundschule Pfaffen-Schwabenheim sehr gut auf die derzeitige Lage, die immer wieder kurzfristige Reaktionen im Sinne der geltenden Verordnung notwendig macht, eingestellt hat. Der Schulträger sei in diesem Zusammenhang auch eine tollte Unterstützung gewesen. Nicht zuletzt das Kollegium habe sich hervorragend eingebracht.

Abstandsregelungen im Schulgebäude und auf dem Schulhof werden eingehalten. Die Klassen wurden geteilt, um dieser Vorgabe gerecht werden zu können. Zugleich versucht man kindgerecht den Kindern zu vermitteln, was es im Hinblick auf die Hygienevorschriften und die Abstandsregelung zu beachten gilt. Die Mitglieder der SPD-Fraktion und des SPD-Ortsvereinsvorstandes konnten den Eindruck gewinnen, dass die Abläufe, gerade auch in organisatorischer Form, an der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim gut funktionieren. Ein klassisch sozialdemokratisches Thema, das bei dem Besuch vom SPD-Fraktionsvorsitzenden im VG-Rat, Michael Simon, angesprochen wurde, war die Frage der Chancengleichheit in Zeiten der Coronapandemie.

Schulleiterin Martina Ulrich berichtete davon, dass die Schule mit Hilfe von Lernprogrammen versuchte in den zurückliegenden Wochen den Präsenzunterricht bestmöglich zu kompensieren. Die Lehrkräfte, die Schulsozialarbeit und auch alle anderen im Schulbetrieb tätigen, seien sehr engagiert. Sie versuchten nicht zuletzt den engen Kontakt in die Elternhäuser zu halten. Bei den meisten Schülern habe dies auch gut geklappt, sie wurden erreicht.

Natürlich gebe es aber auch Schüler, die bereits vor der Coronapandemie benachteiligt waren, bei denen sich die Situation der Benachteiligung nun weiter verschärft hat. Man wolle gerade bei diesen Kindern versuchen, die Rückstände im Lernstoff individuell auszugleichen und zu kompensieren. Hier hat man sich nach den Sommerferien einiges vorgenommen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Simon bedankte sich bei der Schulleiterin mit einem Blumenstrauß für den informativen Ortstermin an der Grundschule in Pfaffen-Schwabenheim. Seinen Dank verband er auch mit einem Danke schön an die Lehrkräfte, die Verbandsgemeindeverwaltung als Schulträger, die Hausmeister, das Sekretariat und alle am Schulbetrieb Beteiligten. Gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten, die eine große Herausforderung seien, sei es unerlässlich, das an unsere Kinder und deren Zukunftschancen gedacht wird. Wenn in diesem Sinne alle zusammenwirken, dann sei das eine großartige Sache, so Simon.