SPD-Infostand in Corimazeiten – Dialog auf Abstand

Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 10:35 Uhr

Den direkten und persönlichen Kontakt zu den Menschen suchen, und dabei auf Abstand zu sein ist ungewohnt, jedoch mit Blick auf die gegenwärtigen Umstände unvermeidlich. Mit Mund- und Nasenschutz ausgestattet, beziehungsweise unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln, haben es Mitglieder der SPD um den designierten SPD-Landtagskandidaten im Wahlkreis 17 Bad Kreuznach, Michael Simon, dennoch gewagt, raus auf die Straße zu gehen und den Kontakt zu den Menschen zu suchen.

Am vergangenen Samstag, wurde der SPD-Stand in der Fußgängerzone an der Ecke Mannheimer Straße/Hospitalgasse aufgebaut. Die Bürger hatten dort die Gelegenheit, ihre Erwartungen an die SPD und an sozialdemokratische Politik zu formulieren und loszuwerden. Ihre politische Forderungen konnten sie dabei auf eine Karte schreiben und diese an eine Stellwand pinnen. Davon wurde rege auch Gebrauch gemacht. Nicht zuletzt ergaben sich daraus auch interessante und sachlich geführte Gespräche, bei denen die Sozialdemokraten einiges mitnehmen konnten.

Die Themenpalette reichte dabei von der Kommunalpolitik, über die Landespolitik bis hin zur Bundesebene. Kommunal spielte das Thema der Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) eine ganz zentrale Rolle. Vielfach wurde ein ÖPNV in öffentlicher Hand gefordert. Weiter ging es um das Themenfeld der Pflege und die schwierigen Arbeitsbedingungen der in diesem Bereich beschäftigen Menschen. Ebenso spielte die Bewältigung der coronabedingten Krise, sowohl was die gesundheitliche Situation als auch die wirtschaftliche und soziale Situation der Menschen in Coronazeiten anbelangt, eine große Rolle am SPD-Stand. Ganz aktuell ging es um den angestrebten Regelbetrieb in den Kitas und in den Schulen, der jetzt startet.

Natürlich wurden auch ganz grundsätzliche Erwartungen an die SPD gerichtet. So wünschen sich viele Bürger eine klare sozialdemokratische Haltung und die Durchsetzung sozialdemokratischer Politik, die es auch verständlich zu erklären gelte. Natürlich wurden die SPD-Mitglieder auch auf die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz angesprochen. Ein relativ einheitlicher Tenor war, das Scholz in der Krise eine gute Figur mache, souverän und mit Bedacht agiere und die notwendige Regierungserfahrung mitbringe. Insofern wurde ihm von den meisten Besuchern am SPD Informationsstand die Kanzlerschaft zugetraut.