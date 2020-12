SPD spendet an Kita

Der Vorstand des Ortsvereins würdigte mit einer Geldspende, mit der Spiele für die Kinder angeschafft wurden, und einem Blumengebinde für das ganze Personal. Vorsitzender Konny König wies daraufhin, dass in den vergangenen Monaten deutlich wurde, was eine gute fachgerechte Kinderbetreuung bedeutet. Nun, da die Kitas wegen der Corona-Pandemie geschlossen waren und nur eingeschränkte Notbetreuung stattfand, stellte man an vielen Stellen fest, welche wertvolle Arbeit in diesen Einrichtungen geleistet wird.

„Viel zu oft lernen wir etwas erst schätzen, wenn es uns fehlt“, so König. Ohne Kitas und Krippen fehlt den Kindern die Ansprache und Förderung außerhalb der eigenen Familie. Es fehlt der Austausch mit Gleichaltrigen und auch die fehlende Entlastung der Eltern sollte nicht unerwähnt bleiben. „Kitas und Krippen sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Gesellschaft geworden“, so der Vorsitzende, „dies möchten wir zum Anlass nehmen um Ihnen, liebe Petra Neurohr; Kindergarten-Leiterin, und allen Beschäftigten der Neu-Bamberger Kindertagesstätte ein großes Danke zu sagen. Ihre Arbeit ist so wichtig und bedeutend für alle kleinen Persönlichkeiten in unserem schönen Neu-Bamberg und der gesamten Gesellschaft. In diesem Jahr gilt dies mehr, als in jedem anderen, 2020 zeigt uns nun aber allen, dass die Würdigung und derer Alltagshelden sonst viel zu kurz kommen. Da in diesem Jahr Notbetrieb oft Regelbetrieb ablöste, mussten sich die Kitas und deren Verantwortlichen mit entsprechenden Konzepten auseinandersetzen. Der Spagat zwischen muss und pädagogisch vertretbar war manchmal schwer. Das ist uns vom SPD-Ortsverein bewusst und wir sind umso glücklicher, solch ein motiviertes Team in der Neu-Bamberger Kita zu wissen“, so Vorsitzender Konny König. Auch Ortsbürgermeister Markus Müller betonte, man habe ein gutes Kita-Team. Er wünschte der Kita-Leitung und den Mitarbeiterinnen weiter eine glückliche Hand bei der Betreuung, gesunde Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.

Bericht von SPD Neu-Bamberg