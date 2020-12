Soroptimist spendet für Interplast-Hilfstransport nach Griechenland

Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 17:17 Uhr

Vorbereitet und durchgeführt wurde die Aktion von Marielle und Ravié Borsche und drei weiteren Aktiven. Über Wochen sammelten und packten sie gemeinsam viele Kisten mit Verbandsmaterial, sterilen Handschuhen, Desinfektionsmittel, Spritzen, Untersuchungsinstrumenten und mehr. Trotz bürokratischer Hindernisse gelang der Hilfstransport und zusätzlich die Beschaffung von Untersuchungsmaterial vor Ort, das besonders zur Behandlung von Schwangeren benötigt wird.

Als Organisation berufstätiger Frauen fördert der Soroptimist Club Nahetal seit vielen Jahren unterschiedliche Frauenprojekte, die die Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Lage von Frauen und Mädchen zum Ziel haben. Überall, wo sich Menschen notgedrungen auf die Flucht begeben müssen, sind in besonderem Maße Frauen, Mädchen und Kinder gefährdet. Um gerade diese Menschengruppen in den beiden Camps bei Thessaloniki zu unterstützen, fördert SI Nahetal das Hilfsprojekt. „Mit großem Respekt und Bewunderung las ich von der anspruchsvollen Aktion der Borsche-Kinder und ihrer Freunde. Nach Rücksprache mit den Clubschwestern war klar, diesen besonderen Interplast-Hilfstransport werden wir selbstverständlich unterstützen“ sagte Ilse Rapp, die zusammen mit Doro Engers den Spendenscheck an Dr. André Borsche überreichte.